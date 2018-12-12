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Назарбаев поручил ускорить развитие Туркестана

Политика

В Астане состоялось совещание по вопросу развития Туркестана

Туркестан, Казахстан, 12 декабря 2018, 16:00 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил оперативно принять меры по застройке города Туркестана, сообщили 12 декабря в пресс-службе главы государства.

В Астане состоялось совещание по вопросу развития Туркестана. Президент отметил, что по вопросу развития города были проведены обсуждения, выделены средства и необходимые поручения, однако власти так и не приступили к выполнению поставленных задач.

Назарбаев добавил, что в приоритете строительство административно-делового центра, жилых массивов и социальных объектов. Глава государства также акцентировал внимание на возобновляемых источниках энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Нурсултан Назарбаев поручил крупным компаниям построить в Туркестанской области по одному объекту. В частности, строительная компания «Бизнес-А» планирует построить здание театра. Ряд других компаний намерен построить музей тюркских народов, стадион и другие объекты.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев поручил крупным компаниям построить в Туркестане по объекту

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Политическая жизнь Казахстана
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