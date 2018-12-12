Госдума может разрешить использование нацистской символики в учебных целях

Москва, , 15:54 — REGNUM Пакет законопроектов, уточняющий наказание за пропаганду нацистской символики, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Предлагается внести изменения, уточняющие нормы законодательства о запрете использования нацистской символики и атрибутики при использовании их в произведениях науки, литературы, искусства, в СМИ, а также в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы, при условии осуждения нацизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды и (или) оправдания любой нацистской идеологии.

Авторы обратили внимание на то, что в последнее время федеральные органы исполнительной и судебной власти испытывают трудности при правоприменении норм. Так, руководствуясь статьей 6 федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», под запрет могут попасть: показ всех документальных (в том числе военной кинохроники) и художественных фильмов, книги, картины, учебные и научные пособия, фотографии из музеев и тому подобное, допускающие изображения нацистской атрибутики или символики в общем контексте произведений о Великой Отечественной войне.

По мнению авторов, среди запрещенных могут оказаться: фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм» (1965 г.), сериал Т. Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (1973 г.), киноэпопея Р. Кармена «Великая Отечественная война. Неизвестная война» (1978 г.) и другие фильмы о войне, демонстрирующие ужасы войны, прославляющие подвиг и героизм наших солдат и офицеров, сражавшихся и победивших фашизм.