Насиров ожидает, что кабмин Украины восстановит его в должности в ГФУ

Киев, , 15:51 — REGNUM Глава Государственной фискальной службы Украины (2015−2018 гг.) Роман Насиров ожидает, что сегодня правительство Украины выполнит решение Окружного административного суда Киева и восстановит его в должности главы ГФС. Соответствующее заявление Насиров сделал 12 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

«Вчера было вынесено решение. Оно сразу вступило в силу… Решено восстановить меня в должности… В соответствии с решением суда я уже восстановлен в должности. Сейчас нужна формальная процедура — решение Кабмина, чтобы я вступил в полномочия, в должности главы государственной фискальной службы. Ожидаю, что Кабмин это сделает сегодня и фактически сегодня-завтра продолжить работу в должности», — сказал Насиров.

Он призвал правительство в очередной раз не нарушать нормы закона и выполнить решение суда.

«Решение суда обязательно к выполнению, невыполнение решения будет ещё одним противозаконным действием… Во-первых, в правительстве уже есть решение суда. Во-вторых, в правительстве есть исполнительное производство на выполнение решения суда. В-третьих, теоретически правительство может оспорить, но в первую очередь, они должны немедленно выполнить решение суда, о чем прописано в решении и восстановить меня в должности. Суд признал противоправным и незаконным решение об увольнении», — добавил Насиров.

Он сообщил, что после его отставки экономика Украины начала уходить в тень.

«Хочу напомнить, что те результаты, которые мы показывали в 2015, 2016, начале 2017 года по детенизации экономики — поступления росли по 50% в год. К сожалению, такого не было после. Я считаю, что нужно возвращаться, работать и показать реальную борьбу и с контрабандой, и той теневой экономикой, которая опять пошла в тень. Нужно сделать так, чтобы бюджет увеличивался не на 10% в год, а на 20−30%», — рассказал Насиров.

При этом экс-чиновник заявил, что планирует перечислить 6600 долл своей зарплаты, которую суд постановил выплатить ему за «вынужденный прогул из-за незаконного увольнения», на финансирование защиты украинских моряков в России.

«Я бы с удовольствием оплатил работу защитников парней (украинских моряков — ред.), которые оказались в плену», — уточнил Насиров.

Он также сообщил, что сегодня правоохранительным органам «нужно провести служебное расследование и выяснить, как получилось, что были допущены не просто серьезные нарушения, а заведомо были подделаны некоторые документы, чтобы меня уволить».

Как сообщалось, 11 декабря окружной административный суд Киева принял решение восстановить Романа Насирова в должности главы государственной фискальной службы (ГФС) и выплатить ему долги по заработной плате.

Напомним, в январе 2018 году кабинет министров Украины отстранил от своих обязанностей главу ГФС Насирова.

«Мы направили в госкомиссию обращение, представление об увольнении Насирова. Госкомиссия дала свое заключение, поэтому мы принимаем это решение», — сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Насирова обвиняли в том, что в течение 2015 — 2016 годов он, действуя в интересах депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга компаниям ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В марте 2017 года депутат от БПП Мустафа Найем опубликовал справку, свидетельствующую о том, что у отстраненного председателя Государственной фискальной службы есть гражданство Великобритании.