ФРГ: встреча «нормандской четверки» состоится в январе

Берлин, , 15:54 — REGNUM В январе 2019 года продолжатся переговоры в «нормандском формате», заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает 12 декабря «112 Украина».

По его словам, в январе диалог продолжится на уровне внешнеполитических советников глав стран-членов «нормандского формата».

Напомним, «нормандская четверка» или «нормандский формат» — это группа из четырех стран: России, Германии, Франции и Украины, созданная для урегулирования ситуации в Донбассе. Первая встреча группы прошла 6 июня 2014 года.

Ранее встреча «нормандской четверки» была посвящена украинской провокации в Азовском море.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Керченском проливе за нарушение государственной границы РФ были задержаны три корабля ВМС Украины. Два катера и буксир были доставлены в Керчь, экипажи украинских кораблей позднее были арестованы по решению суда.