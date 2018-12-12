Авиация США стирает с лица земли город Хаджин в Сирии

Хаджин, Сирия, , 15:44 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил, что на днях Сирийские демократические силы добились большого прогресса в стратегическом опорном пункте ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) городе Хаджин. Продвижение во многом обеспечили авиаудары международной коалиции во главе с США.

К 12 декабря, по оценке местных наблюдателей, СДС взяли под контроль примерно половину города Хаджин.

В рамках операции «Шторм Джазиры» СДС предпринимают попытки снова взять под свой контроль сирийско-иракскую границу. Они были выбиты из данной местности боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ноябре. Тогда они потеряли пять крупных городов и еще шестьдесят населенных пунктов поменьше.

Авиация международной коалиции во главе с США использует свою обычную тактику — наносит неизбирательные удары по жилым кварталам Хаджина, постепенно сравнивая город с землей. Среди местного населения — огромные потери. Так же самолеты коалиции действовали и в городе Ракка, тогда было разрушено 80% городской застройки.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через свои подконтрольные СМИ сообщает о 230 авиаударах по Хаджину и прилегающей местности с 1 декабря.

Террористы умело используют систему подземных туннелей, осуществляют постоянные маневры силами, переходят в контратаки. СДС и джихадисты тоже несут потери: с обеих сторон десятки убитых. По оценке военных экспертов, если Сирийские демократические силы будут продвигаться с такой же скоростью, то смогут очистить этот район от террористов к середине января.