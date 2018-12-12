Среда, 12 Декабря 2018 года
16:51:40 МСК

Авиация США стирает с лица земли город Хаджин в Сирии

Политика

Авиация международной коалиции во главе с США использует свою обычную тактику – наносит неизбирательные удары по жилым кварталам

Хаджин, Сирия, 12 декабря 2018, 15:44 — REGNUM  Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил, что на днях Сирийские демократические силы добились большого прогресса в стратегическом опорном пункте ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) городе Хаджин. Продвижение во многом обеспечили авиаудары международной коалиции во главе с США.

К 12 декабря, по оценке местных наблюдателей, СДС взяли под контроль примерно половину города Хаджин.

В рамках операции «Шторм Джазиры» СДС предпринимают попытки снова взять под свой контроль сирийско-иракскую границу. Они были выбиты из данной местности боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ноябре. Тогда они потеряли пять крупных городов и еще шестьдесят населенных пунктов поменьше.

Авиация международной коалиции во главе с США использует свою обычную тактику — наносит неизбирательные удары по жилым кварталам Хаджина, постепенно сравнивая город с землей. Среди местного населения — огромные потери. Так же самолеты коалиции действовали и в городе Ракка, тогда было разрушено 80% городской застройки.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через свои подконтрольные СМИ сообщает о 230 авиаударах по Хаджину и прилегающей местности с 1 декабря.

Террористы умело используют систему подземных туннелей, осуществляют постоянные маневры силами, переходят в контратаки. СДС и джихадисты тоже несут потери: с обеих сторон десятки убитых. По оценке военных экспертов, если Сирийские демократические силы будут продвигаться с такой же скоростью, то смогут очистить этот район от террористов к середине января.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие США в войне в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить