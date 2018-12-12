Депутат Госдумы Сергей Бидонько стал свердловским вице-губернатором

Екатеринбург, , 15:43 — REGNUM Депутат Госдумы Сергей Бидонько назначен вице-губернатором Свердловской области по внутренней политике. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

К своим новым обязанностям новый вице-губернатор приступит 17 декабря. А на его место в Госдуме предстоит выбрать нового человека.

Сергей Бидонько был избран депутатом по Серовскому избирательному округу 0174. А перед этим он возглавлял министерство строительства Свердловской области.

В областное правительство Бидонько ушёл в январе 2015 года с поста мэра Карпинска. Отметим, в то время, когда он возглавлял этот город, произошёл скандал. По сведениям областной прокуратуры, глава города издал постановление о приостановлении уплаты в муниципальных учреждениях страховых взносов с зарплаты сотрудников. В декабре 2014 года прокуратура заявила о том, что добилась отмены этого постановления.

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