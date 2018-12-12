США отвергли требование Израиля ввести санкции против Ливана

Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Соединенные Штаты отвергли требование Израиля ввести санкции против Ливана из-за трансграничных тоннелей, которые якобы позволяют членам «Хезболлы» проникать на территорию еврейского государства, сообщает 12 декабря Anadolu.

Призыв о введении санкций против Бейрута озвучил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще на прошлой неделе во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

Отказ Вашингтона был мотивирован тем, что Соединенные Штаты имеют тесные военные контакты с Ливаном и не заинтересованы в их подрыве.

Напомним, вооруженные силы Израиля приступили к операции по уничтожению трансграничных тоннелей на своей территории. С тех пор Тель-Авив объявил об обнаружении по меньшей мере трех таких тоннелей.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган: Турция начнет операцию к востоку от Евфрата через несколько дней