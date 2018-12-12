Глава фискальной службы Украины намерен стать кандидатом в президенты

Киев, , 15:49 — REGNUM У главы государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова есть президентские амбиции. Об этом он заявил сам, сообщает 12 декабря «112 Украина».

По его словам, несмотря на суды, через которые он прошел, президентские амбиции у него остались, и в 2019 году он намерен принять «следующие шаги».

Напомним, Насирова в ноябре 2017 году специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины обвинила в злоупотреблении служебными полномочиями. В итоге Насиров долгое время был под угрозой увольнения, побывал в Лукьяновском СИЗО, носил электронный браслет.

Однако 11 декабря суд восстановил Насирова в правах и вернул ему должность.