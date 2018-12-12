Госдуме предложили ввести штрафы за неуважительную критику властей

Москва, , 15:37 — REGNUM Законопроект о штрафах за распространение в СМИ и в интернете выраженной в неприличной форме критики властей внесли в Госдуму депутаты и члены Совфеда, среди которых Дмитрий Вяткин и Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Так, выказанное в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается наказывать штрафом.

Санкции предусмотрены в размере от 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.