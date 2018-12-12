Концепцию Индо-Тихоокеанского региона представят на саммите АСЕАН в 2019 г

Джакарта, , 15:45 — REGNUM Концепция Индонезии в отношении Индо-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет представлена на 34-м саммите АСЕАН в Таиланде в 2019 году, сообщает Antaranews.

«Мы должны продвигать вперед наши собственные взгляды и стратегии», — заявил генеральный директор по сотрудничеству АСЕАН министерства иностранных дел Индонезии Джозе Таварес.

По словам Джозе Тавареса, индонезийская концепция, одобренная другими членами АСЕАН, основывается на мягкой силе, в отличие от концепции Индо-Тихоокеанского региона США, в которой говорится о военной мощи, а также от концепции Индо-Тихоокеанского региона Японии, которая делает упор на развитие инфраструктуры в странах, граничащих с Индийским и Тихим океанами.

Концепция Индонезии может стать связующим звеном для других стран в расширении сотрудничества с АСЕАН.

«В наши дни так много стран, которые выстраиваются в очередь, чтобы стать партнерами АСЕАН. Мы как красивая девушка, которой все хотят сделать подарок», — отметил Джозе Таварес.

Концепция Индо-тихоокеанского региона, инициированная Индонезией, была представлена президентом Джоко Видодо на 13-м Восточноазиатском саммите в Сингапуре в ноябре 2018 года.

По мнению главы Индонезии, развитие сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе должно быть сосредоточено на трех областях, а именно: морское сотрудничество, в том числе в борьбе с преступностью, стимулирования экономического роста и сотрудничество в достижении устойчивого развития.

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