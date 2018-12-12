Порошенко напоминает мальчика, кричавшего «волки»: мнение

Москва, , 15:31 — REGNUM Заявление президента Украины Петра Порошенко уже далеко не первое подобное заявление. Существенных последствий для мировых рынков оно иметь не будет, поскольку за ним, как и за предыдущими, не последует никаких реальных действий, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Объявлять войну России Украина не будет, поскольку такая война может для неё быстро и печально закончиться, причём без вступления на территорию страны хотя бы одного российского солдата», — считает эксперт.

Такое объявление дало бы формальный повод для точечных ударов российских авиации и ракетных войск по объектам военной, транспортной и топливной инфраструктуры Украины, что окончательно поставило бы крест на возможностях Киева продолжать АТО и противодействовать сепаратистским выступлениям в других регионах, не говоря уж об экономических последствиях.

«Порошенко всё больше напоминает мальчика, кричавшего «волки», когда никаких волков не было. Но американский истеблишмент вполне способен использовать заявления Порошенко в своих внутренних играх, в частности, для обвинений Трампа в том, что он излишне терпим к России», — пояснил Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что происшествие в Керченском проливе — не шутка, а «война». В интервью телеканалу Fox News украинский политик назвал действия российских пограничников по защите госграницы РФ «агрессией».

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