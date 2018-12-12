Среда, 12 Декабря 2018 года
16:53:21 МСК

ЛНР в одностороннем порядке передала Украине более 40 заключенных

Политика

Это сделано исключительно в гуманных целях, отметила представитель республики

Луганск, 12 декабря 2018, 15:20 — REGNUM  Украина получила от Луганской Народной Республики (ЛНР) 42 заключенных в качестве жеста доброй воли, заявила представитель республики в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева, сообщает 12 декабря «Луганский информационный центр».

По ее словам, ЛНР передала тех, кто был осужден до начала гражданской войны в 2014 году. Заключенные были переданы на мосту на линии соприкосновения в Счастье.

Кобцева подчеркнула, что данная передача — это односторонний шаг ЛНР, не имеющий отношения ни к каким соглашениям, а просто являющийся гуманным поступком.

Напомним, ранее ДНР предложила Киеву провести 27 декабря обмен пленными, однако Украина так и не отреагировала на предложение.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международное участие в делах ДНР и ЛНР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить