ЛНР в одностороннем порядке передала Украине более 40 заключенных

Луганск, , 15:20 — REGNUM Украина получила от Луганской Народной Республики (ЛНР) 42 заключенных в качестве жеста доброй воли, заявила представитель республики в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева, сообщает 12 декабря «Луганский информационный центр».

По ее словам, ЛНР передала тех, кто был осужден до начала гражданской войны в 2014 году. Заключенные были переданы на мосту на линии соприкосновения в Счастье.

Кобцева подчеркнула, что данная передача — это односторонний шаг ЛНР, не имеющий отношения ни к каким соглашениям, а просто являющийся гуманным поступком.

Напомним, ранее ДНР предложила Киеву провести 27 декабря обмен пленными, однако Украина так и не отреагировала на предложение.