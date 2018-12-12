Порошенко поддержал призыв госдепа дружить против «Северного потока»

Киев, , 15:27 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко откликнулся на призыв Госдепартамента США и назвал «абсолютно позитивным шагом» возможное введение санкций против проекта «Северный поток — 2» в интервью телеканалу Fox News. Видеозапись беседы политик опубликовал на своей странице в Facebook.

Порошенко назвал «важным» заявление американского внешнеполитического ведомства. Он активно поддержал возможность санкций со стороны ЕС и США как ответ на «акт агрессии» — строительство газопровода из России в Германию через Балтийское море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель госсекретаря США Фрэнсис Фэннон призвал «правительства или компании» объединяться в противодействии проекту «Северный поток — 2».

В американском конгрессе приняли резолюцию, указывающую на опасность газопровода для ЕС и США. В Кремле документ назвали маскировкой недобросовестной конкуренции.

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