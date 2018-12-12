Истеричное желание: что заставляет Порошенко говорить о «войне»

Москва, , 15:00 — REGNUM В действиях президента Украины Петра Порошенко наглядно проявляется истеричное желание убедить западное, а может и всё мировое сообщество, что идет война между Россией и Украиной, завил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев,

«Однако, не обязательно, чтобы война шла на самом деле. Главное, чтобы о ней говорили все мировые СМИ. При этом Россия должна выглядеть в глазах западного сообщества агрессором по отношению к Украине, как в августе 2008 года она выглядела в глазах американского обывателя по отношению к Грузии», — напомнил эксперт.

Петр Порошенко — ставленник определенных финансово-промышленных групп, которые находятся в США. Именно главы этих американских ФПГ четко выдвинули условие нынешнему главе Незалежной, что свой пост он сохранит только при условии развязывания войны с Россией. При этом самой войны может и не быть. Главное, чтобы в информационном пространстве звучало всё убедительно, как примерно, в августе 2008 года.

«А чтобы Петр Порошенко действовал весьма и весьма ретиво, со стороны его ставленников было указано на незавидную судьбу Михаила Саакашвили, к которой и он сам приложил руку. Одновременно нынешнему главе Украины поставлены жесткие сроки развязывания полномасштабной «войны» с Россией. По всей видимости, речь и идет о середине декабря 2018 года», — пояснил Перенджиев.

Таким образом, жесткая установка на необходимость убедить западное сообщество, а может и самих своих ставленников, в том, что вовсю идет российско-украинская война, а также установленные сроки ее развязывания и страх повторить судьбу Саакашвили во всех смыслах (побег со своей страны, скитание без гражданства, уголовное преследование со стороны новых властей своего бывшего государства и т.д.) заставляет Порошенко истерично раз за разом делать публичные заявление о «войне» между Украиной и Россией, как свершившемся факте.

«Дело в том, что Петра Порошенко теперь преследует для него страшный сюжет из мультфильма «Жил был пес», когда пес, изгнанный своими хозяевами, прибегает в лес к волку. «Да, я…» — было начинает объяснять пес волку. Но тот грубо обрывает его речь насмешливой фразой: «Теперь, как я!». Конечно, понятно, что в данном случае, волк — Саакашвили, а пёс — Порошенко», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что происшествие в Керченском проливе — не шутка, а «война». В интервью телеканалу Fox News украинский политик назвал действия российских пограничников по защите госграницы РФ «агрессией».

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