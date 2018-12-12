Самым активным пользователем Instagram среди политиков стал Имран Хан

Исламабад, , 15:06 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан признан самым активным пользователем социальной сети Instagram из государственных лидеров, сообщает 12 декабря Geo TV.

Премьер-министр — второй пользователь по количеству подписчиков, на первом месте лишь правительство Брунея. Третью строчку прочно занимает министерство иностранных дел Кувейта.

Активность оценивается по количеству ежедневных публикаций. Так, правительство Брунея публикует до 17 постов ежедневно, в то время как Имран Хан лишь 10. Однако это не означает, что данные пользователи имеют больше всего подписчиков.

Наиболее популярные пользователи данной социальной сети из государственных лидеров — это премьер-министр Индии Нарендра Моди, имеющий 14 млн 800 тыс. подписчиков, президент Индонезии Джоко Видодо — 12 млн 200 тыс. подписчиков и президент США Дональд Трамп — 11 млн подписчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцы из казны оплатят работу «кибер-дружинников»