Эколог: сборы от экологического налога на Украине расходуются не эффективно

Киев, , 14:59 — REGNUM Средства от экологического налога на Украине расходуются неэффективно, заявила глава проекта интерактивной карты источников загрязнения окружающей среды на Украине Detox Ukraine Яна Басиста, сообщает 12 декабря УНИАН.

По ее словам, в 2017 году правительство Украины получило от экологического налога 4,7 млрд гривен ($170 млн), а в 2018 году планируется получить еще больше — 6,3 млрд гривен ($230 млн). Однако, считает Басиста, средства расходуются или неэффективно, или вообще на проекты, не имеющие отношения к экологии.

Напомним, Украина заняла 18-е место в рейтинге стран, которые меньше всего влияют на изменение климата на планете. По мнению экспертов, Украина заняла свое место не из-за того, что работает над экологией, а из-за экономического кризиса и отсутствия серьезных производств.

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