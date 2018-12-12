Роскомнадзор пригрозил компании Google блокировкой за отказ подчиниться

Москва, , 14:49 — REGNUM Роскомнадзор заявил, что заблокирует в России поисковую систему Google в случае, если она не будет выполнять требования, касающиеся фильтрации нежелательного контента. Об этом 12 декабря сообщил «Интерфакс».

Заместитель главы службы Вадим Субботин пояснил, что согласно действующим законам сегодня Роскомнадзор может наложить на компанию штраф. Однако если она будет «последовательно и системно» не соблюдать российское законодательство в вопросе выдачи пользователям сети запрещенного контента, то в федеральный закон № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» могут быть внесены изменения, которые позволят службе осуществить блокировку сервиса.

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11 декабря 2018 года ИА REGNUM сообщило, что Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 500 тыс. рублей из-за отказа её руководства подключить сервис к реестру запрещенных в России сайтов. В октябре 2018 года ведомство дало компании месяц для того, чтобы она подключилась к этой системе.

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