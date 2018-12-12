Уровень поддержки президента России среди молодёжи вырос — Кириенко

Москва, , 14:45 — REGNUM Уровень поддержки президента России Владимира Путина среди молодёжи стал выше, чем в среднем по стране, о чём свидетельствуют результаты последних президентских выборов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 декабря заявил замглавы Администрации президента Сергей Кириенко на открытии семинара для руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ — членов Совета законодателей РФ.

«Активность среди молодёжи и уровень поддержки президента среди молодёжи, на молодёжных участках, которые в вузах и общежитиях, в общем-то, даже несколько выше, чем в среднем по стране», — заявил Кириенко.

Вопреки представлению, что современная молодёжь деполитизирована, результаты выборов свидетельствуют об обратном, указал он, поблагодарив парламентариев за достигнутые успехи.

Кроме того, Кириенко поблагодарил депутатов Госдумы за успешную работу по повышению доверия к институту выборов среди населения.

«До президентских выборов доверяли, что процедура будет честной и не вызывает никаких сомнений, порядка 55−57%, а по итогам выборов — 78%, более чем на 20% выросло доверие, это тоже к вопросу о легитимности всей системы власти, выборной системы в стране», — подчеркнул он.