МИД Словении вызвал посла Испании для объяснений по вопросу Каталонии — СМИ

Мадрид, , 14:45 — REGNUM 12 декабря министерство иностранных дел Словении вызвало посла Испании в Любляне Хосе Луиса де ла Пенью, чтобы прояснить ситуацию с заявлениями о «словенском пути» независимости, прозвучавшими в Каталонии. Об этом пишет испанская газета ABC со ссылкой на словенские средства массовой информации.

МИД Словении намерен донести до испанских коллег, что десятидневная война 1991 года за независимость Словении «не была насильственным актом», а Словения «была вынуждена защищаться от агрессии федеральной армии». Также МИД намерен передать испанскому послу свою позицию по каталонскому вопросу.

Источники в МИД Испании заявили прессе, что у них нет информации об официальном вызове посла в Любляне, однако на этой неделе запланированы некоторые встречи со словенской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные председатель Женералитета Каталонии Ким Торра призвал к «словенскому пути» для достижения независимости автономии от Испании. Власти Испании жестко раскритиковали этот призыв. Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель назвал заявление Торры «крайне безответственным», а также «призывом к насилию», ставшим причиной войны в Югославии — худшей войны в Европе после 1945 года.

В своей первой реакции в Twitter Боррель написал, что только крайне невежественные люди могут сравнивать положение Словении в Югославии в 1990 году с положением Каталонии в Испании в 2018-м.

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