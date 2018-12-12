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На Украине одобрили возможность посещения Грузии при помощи ID-карт

Политика

ID-карты – это электронные паспорта граждан Украины

Киев, 12 декабря 2018, 14:42 — REGNUM  Соглашение между Грузией и Украиной об отмене визовых требований одобрило украинское правительство, сообщает 12 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, теперь с Украины в Грузию украинские граждане смогут попасть без виз при наличии паспорта в форме ID-карты с бесконтактным электронным носителем.

Напомним, между Украиной и Грузией с 1999 года действует соглашение о безвизовом режиме. Новое соглашение позволит гражданам Украины посещать Грузию при помощи ID-карт.

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