На Украине одобрили возможность посещения Грузии при помощи ID-карт

Киев, 12 декабря 2018, 14:42 — REGNUM Соглашение между Грузией и Украиной об отмене визовых требований одобрило украинское правительство, сообщает 12 декабря «112 Украина».
Согласно сообщению, теперь с Украины в Грузию украинские граждане смогут попасть без виз при наличии паспорта в форме ID-карты с бесконтактным электронным носителем.
Напомним, между Украиной и Грузией с 1999 года действует соглашение о безвизовом режиме. Новое соглашение позволит гражданам Украины посещать Грузию при помощи ID-карт.