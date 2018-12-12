На Украине одобрили возможность посещения Грузии при помощи ID-карт

Киев, , 14:42 — REGNUM Соглашение между Грузией и Украиной об отмене визовых требований одобрило украинское правительство, сообщает 12 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, теперь с Украины в Грузию украинские граждане смогут попасть без виз при наличии паспорта в форме ID-карты с бесконтактным электронным носителем.

Напомним, между Украиной и Грузией с 1999 года действует соглашение о безвизовом режиме. Новое соглашение позволит гражданам Украины посещать Грузию при помощи ID-карт.