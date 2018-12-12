Песков: украинские моряки целенаправленно нарушили границу России

Москва, , 14:36 — REGNUM Задержанные за провокацию в Керченском проливе украинские моряки целенаправленно нарушили государственную границу России, за что и были задержаны российскими пограничниками. Об этом 12 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, экипажи боевых кораблей Военно-морских сил (ВМС) Украины были задержаны как нарушители закона, после решения суда об их аресте моряки были переведены в московский следственный изолятор.

«Они выполняли приказ нарушить границу России», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря стало известно, что командир задержанного в Керченском проливе катера «Бердянск» Денис Гриценко заявил о своей невиновности и отказался давать показания.

Читайте также: Командир украинского катера «Бердянск» считает себя невиновным

Читайте ранее в этом сюжете: Раненый украинский моряк возненавидел «Русское радио»