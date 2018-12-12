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Песков: украинские моряки целенаправленно нарушили границу России

Политика

Экипажи боевых кораблей ВМС Украины были задержаны как нарушители закона

Москва, 12 декабря 2018, 14:36 — REGNUM  Задержанные за провокацию в Керченском проливе украинские моряки целенаправленно нарушили государственную границу России, за что и были задержаны российскими пограничниками. Об этом 12 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, экипажи боевых кораблей Военно-морских сил (ВМС) Украины были задержаны как нарушители закона, после решения суда об их аресте моряки были переведены в московский следственный изолятор.

«Они выполняли приказ нарушить границу России», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря стало известно, что командир задержанного в Керченском проливе катера «Бердянск» Денис Гриценко заявил о своей невиновности и отказался давать показания.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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