Запреты рыбакам-любителям пропишет правительство РФ

Москва, , 14:34 — REGNUM Принятым законом Госдума исключила «поголовное обеличивание» рыбаков, однако оставила лазейки для введения ограничений для рыболовов-любителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия»).

Парламентарий признает, что исключение из закона норм об именных разрешениях на ловлю рыбы для любителей стало прорывом.

«Спасибо, благодетели, отложили это несправедливое решение, и такого возврата крепостного права для рыбаков-любителей не будет», — отметил депутат.

При этом, уверен Нилов, точка не поставлена.

«Игольное ушко размером с триумфальную арку оставлено. В чем оно заключается? Посмотрите, статья 6, значит, любительское рыболовство осуществляется гражданами свободно, бесплатно, за исключение случаев, предусмотренных настоящим законом, другими федеральными законами и постановлениями правительства. Понятно вам, да?» — рассуждает он.

По мнению депутата, в законе о любительском рыболовстве, в этой Конституции, следует написать все четко, понятно, чтобы больше никто не смог посягать на это право.

«Нет, вы отдаёте это в правительство, там целая статья еще есть, а что представит правительство, вы не показываете», — заявил Нилов.

Депутат настаивает на том, что Госдума должна ознакомиться с подзаконным актом правительства.

«Он очень важен, какие будут ограничения, какие будут, наоборот, преференции, возможности представителям частного вот этого бизнеса уже. Все, закон обрезали, выхолостили, да, убрали самую главную страшилку», — указал он.

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