Финансовая гвардия подозревает экс-министра экономики Италии в коррупции

Рим, , 14:27 — REGNUM Финансовая гвардия Италии подозревает экс-министра экономики и финансов Пьер Карло Падоана в незаконном получении средств от предпринимателя Антонио Моретти, сообщает Il Fatto Quotidiano в среду, 12 декабря.

Моретти ранее был арестован по обвинению в отмывании денег. Сотрудники спецслужбы подозревают, что предприниматель оплатил банкет, организованный политиком (Падоан был министром экономики и финансов в правительствах Маттео Ренци и Паоло Джентилони в 2014—2018 годах).

Кроме того, в Финансовой гвардии сообщили о ранее прослушанных переговорах, которые подтверждают намерение Моретти финансировать избирательную кампанию Падоана на выборах в марте 2018 года.