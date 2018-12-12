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Финансовая гвардия подозревает экс-министра экономики Италии в коррупции

Политика

Предприниматель оплатил банкет, организованный политиком, и намеревался финансировать его избирательную кампанию

Рим, 12 декабря 2018, 14:27 — REGNUM  Финансовая гвардия Италии подозревает экс-министра экономики и финансов Пьер Карло Падоана в незаконном получении средств от предпринимателя Антонио Моретти, сообщает Il Fatto Quotidiano в среду, 12 декабря.

Моретти ранее был арестован по обвинению в отмывании денег. Сотрудники спецслужбы подозревают, что предприниматель оплатил банкет, организованный политиком (Падоан был министром экономики и финансов в правительствах Маттео Ренци и Паоло Джентилони в 2014—2018 годах).

Кроме того, в Финансовой гвардии сообщили о ранее прослушанных переговорах, которые подтверждают намерение Моретти финансировать избирательную кампанию Падоана на выборах в марте 2018 года.

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Политическая жизнь Италии
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