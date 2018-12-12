Правозащитники приветствуют введение санкций против военных Мьянмы

Нейпьидо, , 14:30 — REGNUM Бирманская правозащитная сеть приветствовала решение Европейского совета наложить дополнительные санкции на высокопоставленных военных Мьянмы, сообщает 12 декабря Anadolu.

«В условиях продолжающихся злодеяний в отношении народности рохинджа и прочих меньшинств, санкции являются важным шагом, однако они по-прежнему недостаточны», — говорится в заявлении правозащитников.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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