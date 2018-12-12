Путин призвал членов СПЧ быть внимательнее к правовому аспекту дела Сенцова

Москва, , 14:22 — REGNUM Во ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин призвал собравшихся обращать больше внимания на юридический аспект дела осужденного в России украинского террориста Олега Сенцова. Об этом 12 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, глава российского государства в ответ на предложение освободить Сенцова, отбывающего 20 лет заключения за подготовку терактов в Крыму, обратил внимание на правовой аспект сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта 2017 года президент РФ Владимир Путин, отвечая на просьбу российского кинорежиссера Александра Сокурова об освобождении украинского гражданина Олега Сенцова, напомнил, что указанное лицо осуждено не за творческую деятельность, а за терроризм.

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