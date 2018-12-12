Антимусорные законы исключили из повестки сессии Архангельского облсобрания

Архангельск, , 14:10 — REGNUM Председатель Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева сняла «антимусорные» законопроекты с повестки накануне сессии. Об этом на своей странице Вконтакте сообщила депутат регионального парламента, автор одного из законопроектов Ирина Чиркова.

«Что это значит? Во-первых, у руководства АОСД не хватило политического веса для принятия СВОЕГО решения и преодоления давления исполнительных властей региона. Во-вторых, руководители Облсобрания и Правительства АО боятся самого факта публичного обсуждения запрета ввоза чужих отходов для захоронения на поморской земле. И уж тем более боятся голосования на сессии по этому вопросу, поскольку даже среди депутатов-единороссов есть совестливые патриоты», — написала депутат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутаты двух фракций — «Справедливая Россия» и ЛДПР разработали законопроекты о запрете ввоза мусора на территорию области из других регионов. Один из законопроектов предусматривает полный запрет на ввоз мусора, второй — частичный. Документы были признаны противоречащими Конституции РФ и федеральному закону №89.

Как сообщили ИА REGNUM в областном Собрании, накануне назаседании рабочей группы по проектам законов о запрете ввоза коммунальных отходов из других регионов большинством голосов было принято решение рассмотреть на декабрьской сессии облсобрания законодательную инициативу по внесении изменений в федеральный закон №89 «Об отходах производства и потребления».

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