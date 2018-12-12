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Путин встретится с председателем Конституционного суда РФ

Политика

Российский лидер 12 декабря даст торжественный прием в честь Дня Конституции

Путин встретится с председателем Конституционного суда РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 12 декабря 2018, 14:05 — REGNUM  Сегодня, 12 декабря, президент РФ Владимир Путин встретится с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сегодня будет встреча Путина с Зорькиным», — сказал официальный представитель Кремля.

Также Песков добавил, что российский лидер 12 декабря даст торжественный прием в честь Дня Конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря стало известно, что депутаты Госдумы направили в Конституционный суд запрос о соответствии пенсионной реформы основному закону страны. Под обращением свои подписи поставили 98 парламентариев трех оппозиционных фракций Госдумы.

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Напомним, закон о пенсионной реформе вступит в силу с 1 января 2019 года. 3 октября документ подписал президент РФ Владимир Путин.

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День Конституции
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