Власти Египта освободили известного блогера спустя семь месяцев заключения

Каир, , 14:11 — REGNUM Власти Египта отпустили на свободу известного блогера Ваэля Аббаса, который провел в заключении семь месяцев, сообщает 12 декабря Anadolu.

«Аббас был освобожден и прибыл к себе домой», — написала на своей странице в социальной сети Facebook сестра блогера Халед Али.

Блогер был арестован в мае 2018 года по обвинению в распространении лживой информации, а также участии в деятельности запрещенной группировки. Данный факт возмутил правозащитные организации, обвинившие официальный Каир в нарушении свободы слова.

На прошлой неделе суд Египта выпустил постановление об освобождении активиста, что и было приведено в исполнение.

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