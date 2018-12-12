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Власти Египта освободили известного блогера спустя семь месяцев заключения

Политика

Активиста защищали правозащитники

Каир, 12 декабря 2018, 14:11 — REGNUM  Власти Египта отпустили на свободу известного блогера Ваэля Аббаса, который провел в заключении семь месяцев, сообщает 12 декабря Anadolu.

«Аббас был освобожден и прибыл к себе домой», — написала на своей странице в социальной сети Facebook сестра блогера Халед Али.

Блогер был арестован в мае 2018 года по обвинению в распространении лживой информации, а также участии в деятельности запрещенной группировки. Данный факт возмутил правозащитные организации, обвинившие официальный Каир в нарушении свободы слова.

На прошлой неделе суд Египта выпустил постановление об освобождении активиста, что и было приведено в исполнение.

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Политическая жизнь Египта
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