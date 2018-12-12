Петербуржцы из казны оплатят работу «кибер-дружинников»

Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга 12 декабря в первом чтении поддержали законопроект, по которому можно будет спонсировать из бюджета НКО, борющиеся с опасной информацией в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM. Инициатором документа стал лидер фракции «Единой России» Александр Тетердинко.

«Я не считаю, что интернет необходимо существенно регулировать, запрещать, устраивать, как в Китае, какой-то фаерволл, но с негативными явлениями необходимо бороться. Но не только мерами запретительства, но и путем стимулирования институтов гражданского общества на борьбу с этой информацией», — сказал Тетердинко.

Он посетовал, что никакие правоохранительные органы не смогут тотально контролировать распространение опасной для детей информации и оперативно блокировать ресурсы, тем более в социальных сетях, которые вообще контролю госвласти поддаются с трудом. «Безусловно, этим должны заниматься институты гражданского общества», — повторил единоросс.

Его поправки в действующий закон Санкт-Петербурга позволят поддерживать подобные НКО через безвозмездные субсидии, консультации, имущественную, информационную и организационную поддержку, а также подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. Так, по данным сервиса Kaspersky Security Network, даже при включенном «родительском контроле» на ПК подростки посещают ресурсы, связанные с алкоголем, табаком и наркотиками, с нецензурной лексикой, с порнографией и эротикой, с оружием, азартными играми, насилием.

«Очевидно, мы должны поддержать организации, которые противодействуют обороту в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Это может быть как просветительская деятельность, так и целенаправленная борьба с сообществами и пользователями, распространяющими нежелательные материалы и вовлекающими несовершеннолетних в противоправную деятельность», — добавил Александр Тетердинко.

НКО, по его замыслу, будут искать «опасную информацию» в интернете и сообщать, кому следует, а также будут вести разъяснительные беседы со школьниками и родителями о том, чего в интернете делать не следует.

Однако оппозиционные коллеги Тетердинко заподозрили единоросса в создании «диванных войск» по борьбе с инакомыслящими, в том числе, политически активной молодежью, особенно с учетом судебной практики, когда реальные сроки назначаются за перепосты в соцсетях.

Депутат от «Партии роста» Сергей Трохманенко назвал этот закон лишь попыткой стимулировать «провокации, доносительство и стукачество», так как заниматься такой работой предлагается необученным людям. «Не желал бы вам, чтобы ваши дети пострадали от таких НКО-неспециалистов», — заметил Трохманенко.

Тетердинко ответил, что лично встречался с ребятами, которые занимаются такой деятельностью, некоторые работают в Молодежной коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга. По мнению единоросса, этих кибердружин слишком мало, нужно, чтобы их было больше. Он признал, что детей нужно ограждать от противоправной деятельности, в том числе от участия в несанкционированных массовых мероприятиях, ведь там они могут пострадать от законных действий полиции или от незаконных действий террористов.

«Подростки в таких акциях участвовать не должны. За этим должны следить родители. Но это не относится напрямую к сфере регулирования данного законопроекта», — попытался успокоить коллег единоросс. В итоге, большинство поддержало предложенный документ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов официально дал положительное заключение на этот законопроект. Если документ станет законом, борющиеся с опасной информацией НКО смогут получать безвозмездные субсидии из городского бюджета, а также имущественную, информационную и организационную поддержку органов власти Санкт-Петербурга

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