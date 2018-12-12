Террористы и бандиты по усмотрению ФСИН будут направляться в тюрьму

Москва, , 14:01 — REGNUM Законопроект об отбывании осужденными за терроризм части срока в тюрьме Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

По действующему законодательству лицам, осужденным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористической или экстремистской направленности, может быть назначено отбывание наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режима. Вместе с тем, отмечают в Госдуме, в таких учреждениях осужденные содержатся в отрядах и могут поддерживать общение со значительным числом лиц, что сохраняет возможность распространения экстремистской идеологии в среде осужденных и их вербовки в ряды террористических организаций в период отбывания наказания.

Для предотвращения развития радикальной идеологии в местах лишения свободы предлагается включить преступления террористической направленности в перечень особо опасных преступлений, за совершение которых может быть назначено отбывание наказания в тюрьме. В случае совершения особо тяжкого такого преступления — установить правило об обязательном отбывании основной части срока наказания в тюрьме.

Кроме того, решение о направлении преступника в тюрьму принимается ФСИН. Поправками перечень оснований для направления лица в места отбывания наказания, определяемые ФСИН России, предлагается дополнить случаями, когда «имеется информация в отношении осужденного об оказании им деструктивного воздействия на других осужденных, связанного со склонностью к изучению, пропаганде, исповедованию либо распространению идеологии терроризма», отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Одновременно прописывается, что в отношении осужденных за совершение отдельных особо тяжких преступлений, связанных с террористической деятельностью и бандитизмом, предлагается применять порядок зачета времени содержания под стражей в срок лишения свободы — из расчета один день за один день, сказал Крашенинников.

Принятие закона станет укреплением антитеррористического законодательства, заявил автор инициативы первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

«Отдельное содержание осужденных по террористическим статьям, а также тех, кто распространяет идеи терроризма, будет свидетельствовать о том, что мы ставим еще один очень серьезный барьер для пропаганды идей терроризма и радикальной идеологии», — отметил он.

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