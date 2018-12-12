Севастополь рискует провалить ФЦП и ряд нацпроектов — вице-губернатор

Севастополь, , 13:57 — REGNUM В случае если закон о бюджете Севастополя не вступит в силу до 1 января, федеральная целевая программа и другие важные городские проекты будут сорваны. Такое мнение 12 декабря журналистам высказал вице-губернатор города-героя Илья Пономарёв.

«У нас на 2019 год 18 миллиардов рублей — только ФЦП. Это в основном расходы капитального характера. Если не будет бюджета, с нами не будет заключено соглашение Министерством экономического развития и другими федеральными органами и все задачи развития города будут остановлены», — пояснил Пономарев.

Он напомнил, что, помимо ФЦП, Севастополь участвует в ряде крупных национальных проектов, в том числе по безопасным дорогам и профилактике сложных заболеваний.

«Нам уже выделили более полутора миллиардов рублей, но без бюджета мы соглашение на реализацию нацпроектов тоже не подпишем. Если депутаты Заксобрания не хотят сорвать ФЦП и реализацию национальных проектов, они должны принять правильное решение — согласиться с предложенным вариантом губернаторского бюджета», — подчеркнул вице-премьер.

Об этом: Севастополь начнет 2019 год без бюджета?

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Заксобрание города утвердило проект бюджета на 2019 год и плановые периоды 2020−2021 годов. В ответ в местном правительстве заявили, что губернатор ветирует законопроект, если парламентарии не примут его версию бюджета.

Подробнее: Губернатор Севастополя не оставляет попыток принять свою версию бюджета

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе рассказали о губернаторских поправках к бюджету города