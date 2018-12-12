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Порошенко «в любой момент» ждёт военного вторжения России

Политика

В связи с «российской угрозой» между Вашингтоном и Киевом необходимо укреплять сотрудничество в военной сфере

Киев, 12 декабря 2018, 13:52 — REGNUM  Россия может начать наземную операцию против Украины в любой момент. Об этом украинский президент Пётр Порошенко заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам украинского лидера, в связи с «российской угрозой» между Вашингтоном и Киевом необходимо укреплять сотрудничество в военной сфере. Порошенко подчеркнул, что ведет речь о поставках на Украину летального вооружения, которое поможет защитить страну от «возможной наземной операции, которую Россия может начать в любой момент».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского государства Пётр Порошенко заявил, что происшествие в Керченском проливе — не шутка, а «война». Украинский политик назвал действия российских пограничников по защите госграницы РФ «агрессией».

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