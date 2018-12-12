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Песков не стал комментировать слова Медведева о правках Конституции

Политика

Путин ранее назвал неисчерпаемым демократический, созидательный потенциал Основного закона

Москва, 12 декабря 2018, 13:48 — REGNUM  Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову ничего не известно об обсуждении возможных поправок к Конституции главой государства Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом Песков сообщил журналистам 12 декабря.

Представитель Кремля сказал, что ничего не слышал об инициативе Медведева, касающейся изменения Основного закона РФ.

Ранее в статье Медведева «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью» в журнале «Закон» говорилось об изменениях Конституции. Глава правительства отмечал, что поправки могут направляться на актуализацию статуса органов власти, но не должны снижать уровень защиты личности.

Как сообщало ИА REGNUM, в приветственном слове к юбилейному изданию, посвящённому 25-летию Конституции РФ, Путин назвал неисчерпаемым демократический, созидательный потенциал Основного закона. Он добавил, что предстоит еще много работы по воплощению в жизнь её норм и ценностей.

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