Испанские СМИ о стрельбе в Страсбурге: Франция ослаблена

Мадрид, , 13:40 — REGNUM Крупнейшие испанские СМИ живо отреагировали на трагедию, произошедшую вчера, 11 декабря, вечером во Франции.

«Кровавый вторник в Страсбурге. По меньшей мере трое человек погибли, с десяток получили ранения (некоторые — крайне тяжелые) в результате стрельбы в районе 20:00 по местному времени в центре Страсбурга в Эльзасе, Франция», — так начинается крупный материал издания El Mundo, посвященный деталям трагедии и ее последствиям.

Испанское СМИ сообщило о начатом расследовании террористической атаки и перечислило то, что пока известно о подозреваемом: это Шериф Ш., уроженец Страсбурга 29 лет, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Сейчас развернуты его масштабные поиски с участием 350 сотрудников полиции и жандармерии при поддержке двух вертолетов и солдат. Известно, что преступник уже был ранен военными в ходе атаки.

Также El Mundo подобно рассказало об обстоятельствах трагедии. «Стрельба началась невдалеке от рождественского базара, одного из самых красивых и известных во Франции», — подчеркнуло издание, добавив, что ранее исламский терроризм уже делал своей мишенью праздничные распродажи — например, 19 декабря 2016 года в Берлине. А двадцать лет назад полиции Страсбурга удалось предотвратить атаку Аль-Каиды на крупнейший в стране рождественский рынок. Сегодня, 12 декабря, страсбургский базар закрыт, все праздничные мероприятия, которые должны были пройти возле значимых культурных объектов, отменены.

Издание El Pais ведет прямой репортаж с места событий и сейчас сосредоточилось на поисках нападавшего. На сайте испанского СМИ регулярно появляются новости о последствиях атаки, в частности оно сообщило со ссылкой на Europa Press, что Европейский парламент возобновил работу в штатном режиме: ранее здание было закрыто на несколько часов из соображений безопасности. Также El Pais собрало в отдельный материал в форме вопросов и ответов все, что достоверно известно об атаке. Еще одну статью издание посвятило предполагаемому убийце и деталям произошедшего. На сайте El Pais доступны снимки с места трагедии.

Собственный репортаж продолжает вести и каталонская La Vanguardia. Издание сообщило все известные детали о стрельбе и личности подозреваемого, а также рассказало о действиях французского министра внутренних дел Кристофа Кастанера, объявившего, что антитеррористический план «Вижипират» сейчас применяется во Франции на новом уровне — с учетом неотложной угрозы нападения. В частности, он подразумевает усиленные меры контроля на границе и всех рождественских базарах. Собрания «желтых жилетов» в городе запрещены.

Издание ABC, рассказав о поисках преступника, обратилось к анализу ситуации в пострадавшей стране. «Не принявшая решений, погрязшая в национальном кризисе «желтых жилетов», отравленная этим кризисом Франция оказалась перед лицом угрозы исламского терроризма, хотя террористический мотив убийцы, который застрелил троих и ранил еще 11 человек, пока не подтвержден», — пишет СМИ, подчеркивая, что нападение произошло рядом со Страсбургским собором — одним из главных сооружений католической Европы.