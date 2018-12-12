Принятую в США резолюцию по «Северному потоку — 2» оценили в Кремле

Москва, , 13:39 — REGNUM В Кремле считают резолюцию конгрессменов США по проекту газопровода «Северный поток — 2» маскировкой недобросовестной конкуренции. Об этом 12 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в указанном документе нет ничего нового. Песков подчеркнул, что принятая резолюция является попыткой помешать реализации «сугубо коммерческого экономического проекта», в котором заинтересована не только Россия, но и Германия, и другие страны ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что американские власти пытаются помешать строительству газопровода, «используя все допустимые и недопустимые методы», являющиеся, по сути, маскировкой недобросовестной конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря стало известно, что депутатами американской палаты представителей принята резолюция против строящегося газопровода «Северный поток — 2». В документе говорится об опасности, которую якобы несет проект как для европейцев, так и для США.

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