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Экс-президент Чили осудила решение властей не подписывать Пакт о миграции

Политика

Бывший президент Мишель Бачелет напомнила, что сама имеет миграционный фон

Мадрид, 12 декабря 2018, 13:28 — REGNUM  Бывший президент Чили Мишель Бачелет не поддержала решение действующего правительства страны не присоединяться к Глобальному пакту Организации Объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции», передает канал TeleSur.

«Могу лишь сказать, что сожалею об этом решении, поскольку убеждена, что миграция существовала в прошлом в Чили и будет продолжаться, поскольку такова история человечества», — сказала Бачелет, выступая в Мадриде в роли Верховного комиссара ООН по правам человека.

Она напомнила, что сама является потомком французских переселенцев в Чили и выразила надежду, что однажды правительство ее страны пересмотрит решение и присоединится к пакту.

Как сообщало ИА REGNUM, Глобальный пакт о миграции был подписан на конференции ООН в Марокко 10 декабря. Его приняли около 150 членов ООН. Часть стран отказалась из соображений сохранения национального суверенитета и безопасности, поскольку этот документ признает миграцию правом человека.

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Организация Объединённых Наций
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