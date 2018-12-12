США, Франция и Турция расхищают культурное наследие Сирии

Дамаск, , 13:08 — REGNUM На днях министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики осудило незаконные раскопки, которые проводятся американскими, французскими и турецкими силами и их сторонниками в районах, находящихся под их оккупацией. Эти незаконные работы идут в Манбидже, Африне, Идлибе, Хасаке, Ракке и других районах.

Министерство отмечает, что количество и объемы земляных работ, грабежей и хищений сирийского культурного наследия растут, что способствует его уничтожению.

Такие работы, по мнению сирийских дипломатов, представляют собой новое военное преступление, которое добавляется в преступлениях, совершенных против сирийского народа, его истории и цивилизации. Террористические организации и их сторонники проводят грабеж древностей и культурного наследия Сирии с самого начала войны в стане, это часть схемы, направленной на уничтожение сирийского цивилизационного и культурного наследия, чтобы лишить сирийский народ связи со своим прошлым.

Министерство призвало ЮНЕСКО осудить эти серьезные нарушения, затрагивающие сирийское культурное наследие, и разоблачить применяемые инструменты и тех, кто стоит за ними.

МИД Сирии вновь заявил о настойчивом стремлении Сирийской Арабской Республики освободить все свои территории, сохранить свою национальную самобытность и культурное наследие.

Следует заметить, что сирийское правительство выделяет значительные ресурсы на поиски разграбленных артефактов и сотрудничает с международными инстанциями в деле возвращения сокровищ, незаконно вывезенных за границу преступными организациями во время террористической оккупации.

В конце октября 2018 года власти вновь открыли Национальный музей Дамаска, что является символом возвращения к нормальной жизни. В сентябре сирийское правительство начало крупный проект по восстановлению замка Крак-де-Шевалье XI века в Хомсе.