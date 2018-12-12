Статус апартаментов стоит на повестке Минстроя

Москва, , 12:54 — REGNUM Вопрос о статусе апартаментов стоит на повестке Минстроя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, об этом заявила замглавы Минстроя Наталья Антипина в ходе заседания Госдумы.

«Действительно, вопрос апартаментов стоит в повестке, его никто не снимал, работа идет. Она действительно непростая, эта работа, потому что это многофункциональные здания, и правовой статус их определить достаточно сложно», — отметила Антипина.

Она заверила, что министерство намерено решать эту проблему вместе с депутатами Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, апартаменты сейчас считаются нежилым помещением, его собственники лишены ряда прав и полномочий, которыми обладают собственники квартир, чьи права закреплены в Жилищном кодексе.

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Напомним, что в 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что правительство РФ готово взаимодействовать с Госдумой по работе с поправками в законодательство, направленными на урегулирование ситуации с лофтами и апартаментами. Об этом он заявил, отмечая на вопрос депутата Госдумы Галины Хованской («Единая Россия»).

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