Джакарта, , 12:53 — REGNUM Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) запустила кампанию по безопасной миграции, чтобы повысить осведомленность общественности о безопасной межгосударственной трудовой миграции, сообщает Antaranews.

Видео продолжительностью около трех минут, содержащее сообщение о преимуществах безопасной миграции и усилиях АСЕАН по защите прав трудящихся-мигрантов, было показано в секретариате АСЕАН в Джакарте, Индонезия.

Известно, что презентация кампании за безопасную миграцию также посвящена международному дню миграции, который отмечается 18 декабря.

«Трудовая миграция является важным фактором, поддерживающим экономическое и социальное развитие в регионе», — заявил заместитель генерального секретаря АСЕАН по социально-культурному сотрудничеству Кунг Пхоак.

Сообщается, что трудовая миграция в регионе Юго-Восточной Азии продолжает расти. Около 21 млн жителей стран-членов АСЕАН живут за пределами своих государств. Из них 6,8 млн человек — это работники, которые мигрируют в пределах региона.

Кунг Пхоак отметил, что обязательства на региональном уровне считаются очень важными для обеспечения защиты трудящихся-мигрантов стран-членов Ассоциации и защиты их прав.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия была выбрана в качестве одного из председателей от Азиатско-Тихоокеанского региона на конференции ООН, которая прошла 10−11 декабря 2018 года, для ратификации глобального соглашения по миграции.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия выбрана председателем на конференции ООН по миграции — СМИ