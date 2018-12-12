Медведев объяснил быстрые темпы совершенствования законодательства в РФ

Москва, , 12:40 — REGNUM В России практически не осталось нормативных актов советского периода, заявил 12 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Мероприятие началось с поздравлений в честь 25-летия принятия Конституции России.

«Нам удалось создать законодательство, которое регулирует все стороны функционирования государства. Это довольно короткий срок, поскольку ещё 25 лет назад всё законодательство у нас было советское. А сейчас у нас практически не осталось нормативных актов советского периода. Что достаточно любопытное явление, поскольку обычно законодательство совершенствуется гораздо более длительный срок», — сказал Медведев.

Он отметил, что стране «потребовалось очень быстрое совершенствование законодательства», поскольку были изменены основы общественного устройства и экономики.

Медведев добавил, что работа правительства «непосредственно связана с реализацией Конституции».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин написал приветственное слово к юбилейному изданию, посвящённому 25-летию Конституции России.

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