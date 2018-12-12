Среда, 12 Декабря 2018 года
13:48:45 МСК

Медведев объяснил быстрые темпы совершенствования законодательства в РФ

Политика

Мероприятие началось с поздравлений в честь 25-летия принятия Конституции России

Москва, 12 декабря 2018, 12:40 — REGNUM  В России практически не осталось нормативных актов советского периода, заявил 12 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Мероприятие началось с поздравлений в честь 25-летия принятия Конституции России.

«Нам удалось создать законодательство, которое регулирует все стороны функционирования государства. Это довольно короткий срок, поскольку ещё 25 лет назад всё законодательство у нас было советское. А сейчас у нас практически не осталось нормативных актов советского периода. Что достаточно любопытное явление, поскольку обычно законодательство совершенствуется гораздо более длительный срок», — сказал Медведев.

Он отметил, что стране «потребовалось очень быстрое совершенствование законодательства», поскольку были изменены основы общественного устройства и экономики.

Медведев добавил, что работа правительства «непосредственно связана с реализацией Конституции».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин написал приветственное слово к юбилейному изданию, посвящённому 25-летию Конституции России.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Созидательный потенциал Конституции РФ неисчерпаем

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Конституции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить