Додома, , 12:43 — REGNUM Глава антикоррупционного бюро Танзании (Takukuru) Дивани Отумани заявил, что операции, проведенные органом уже спасли правительству 70,3 биллионов танзанийских шиллингов (около 30 миллионов долларов США), сообщает газета Mtanzania.

Заявление было произнесено на открытии ежегодной встречи руководителей Takukuru в Додоме 11 декабря. Встреча обычно посвящена отчётам о проделанной за год работе. В период с июля 2017 по июнь 2018.

Глава бюро сказал, что этот отчётный год был посвящён наиболее коррумпированным округам страны, приносящим наибольший ущерб Танзании, где чаще всего пропадают общественные средства, выделенные на проекты развития.

Также Takukuru обратило особое внимание на превышение полномочий чиновниками и уклонение от уплаты налогов и постановлений правительства.

Глава бюро отметил, что число раскрытых коррупционных дел увеличилось вместе с количеством спасённых государственных средств. В суде было раскрыто 495 дел о коррупции.

Член администрации президента по вопросам общественного управления Джордж Мкучика сказал, что Takukuru достигло больших успехов в борьбе с коррупцией в Танзании. И благосостояние граждан Танзании в бещопасности, когда такое бюро хорошо исполняет свою работу.