Комитет финансов Петербурга обвинили во «вражеской прозападной» политике

Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Комитет финансов Санкт-Петербурга и лично его председателя Алексея Корабельникова обвинили во «вражеском влиянии Запада» на городскую политику. Об этом на заседании петербургского парламента 12 декабря объявил депутат от «Единой России» Юрий Гладунов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Гладунова, Корабельников намеренно решил уничтожить муниципальную власть в Северной столице, для чего городской бюджет выделил муниципалам слишком мало денег в 2019 году.

О вражеском влиянии западных стран на Корабельникова пришлось сказать после того, как депутат от «Партии роста» Максим Резник попытался выяснить, как продвигается исполнение одной из ключевых задач, поставленных врио губернатора Александром Бегловым. А именно, защита сознания населения от влияния зарубежной пропаганды.

Сначала Резник поинтересовался этим у главы комитета территориального развития Смольного Игоря Князева, а затем у председателя Совета муниципальных образований Всеволода Беликова.

«Я отчаялся совершенно найти план мероприятий по защите сознания населения от влияния Запада — задаче, которую поставил Александр Беглов. Кто-то вообще в курсе, какие подготовки в этом плане проводятся?» — спросил Резник.

Беликов заявил, что не уполномочен комментировать высказывания градоначальника, но уточнил, что органы МСУ — это давно «общая команда» города, так что они выполнят что угодно.

«Любая сформулированная задача нами всегда выполняется своевременно, качественно и эффективно», — сообщил Беликов, пояснив, что так на нем сказывается армейское прошлое.

Резник попытался напомнить ему, что муниципальный депутат давно находится не в казарме, а должен защищать интересы жителей, однако его прервал единоросс, экс-глава Петроградского района и один из близких соратников спикера ЗакСа Вячеслава Макарова — Юрий Гладунов. Он призвал Резника бороться не с Беликовым, а с главой комитета финансов Алексеем Корабельниковым.

«Что ты пристал к Беликову? Этот вопрос защиты населения от влияния Запада… Я считаю, что влияние вражеское Запада идет через руководство комитета финансов по муниципальной составляющей. Сто процентов отвечаю, что Корабельников специально гробит муниципальную власть в Петербурге», — объявил Гладунов.

В диалоге с Игорем Князевым Гладунов раскрыл и причины такого мнения о руководителе комитета финансов. Оказывается, городской бюджет не поддержал мнение петербургских депутатов о том, сколько денег следует направить муниципалам. По мнению Гладунова, это была личная атака против спикера, главного городского единоросса Вячеслава Макарова, курирующего муниципалитеты Петроградского района, и вице-спикера Сергея Соловьева, который занимается муниципалитетами Адмиралтейского района.

«Почему Корабельников тупо упёрся, мстя Макарову и Соловьеву, в вопросе значительного уменьшения муниципальных бюджетов? Почему? Или Корабельников самый бесстрашный у вас в Смольном, или самый непотопляемый?» — взорвался Гладунов.

Впрочем, прокомментировать «вражеские» действия главы комитета финансов Игорь Князев не сумел.

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Ранее депутат Заксобрания Оксана Дмитриева заявила, что Корабельников якобы не понимает, что происходит с доходной базой бюджета Санкт-Петербурга.