Оставлять Ольгу Глацких во власти аморально – эксперт

Екатеринбург, , 12:29 — REGNUM Российские чиновники в последнее время все чаще делают неадекватные заявления, корень проблемы в том, как устроена система набора во власть, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 12 декабря, политолог Александр Керимов, комментируя информацию о возвращении свердловской чиновницы Ольги Глацких на рабочее место.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, проверка в отношении Глацких окончена, она вернулась на работу. Возглавляемый ею департамент включен в состав нового министерства, по некоторым оценкам, это несколько понизит статус чиновницы. Бывшая спортсменка в новом качестве прославилась фразой «государство не просило вас рожать», сказанной в адрес молодежи. Увольняться по собственному желанию Глацких отказалась, сказав, что ей не позволяет этого сделать «совесть».

Происходящее с Ольгой Глацких очень симптоматично. В последнее время мы часто слышим истории о неадекватном поведении чиновников. То они предлагают питаться макарошками, то говорят, что государство «не просило вас рожать». Главный вопрос здесь в том, как формируется наша власть и откуда рекрутируют наших чиновников.

Не нужно удивляться таким заявлениям. Нужно спросить у их руководителей — как вы ее принимали на работу, на каком основании? Неужели ее спортивных достижений оказалось достаточно? И ведь это проблема не только региональная — ровно то же самое мы наблюдали и в Госдуме, где наши прекрасные спортсмены создавали красивый фасад партии власти.

Сохранять Глацких в правительстве аморально. Оставлять у власти человека с таким отношением к гражданам, неважно, в каком качестве сохранять — неправильно. Здесь нужны не «компромиссы», а смена системы рекрутирования. Причем инициативы снизу по этому поводу не будет. Нужен окрик сверху. То, что сказал несколько дней назад Путин, видимо, было недостаточно громким окриком, — отметил Александр Керимов.