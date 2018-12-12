Мэр Екатеринбурга не расстроится из-за отмены повышения зарплаты

Екатеринбург, , 12:32 — REGNUM Если решение о повышении зарплаты главе Екатеринбуга Александру Высокинскому отменят, то это будет воспринято нормально. Об этом градоначальник заявил в беседе с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Как к этому относиться? Можно, конечно, сказать, что мы самостийные, и не дождаться федеральных трансфертов, денег на развитие», — уверен мэр города.

Высокинский считает, что «никаких проблем тут нет».

«Если депутаты как политики видят, что решение вызывает те или иные нарекания, то нужно это решение отменить и вернуться к обсуждению, что нужно сделать, чтобы это удовлетоворяло все стороны», — считает градоначальник.

Мэр уточнил, что зарплата должна была быть повышена примерно до 320 тысяч рублей с нынешних 250 тысяч.

«Когда говорят «двукратный, трекратный рост, самый дорогой мэр в стране» — это политические спекуляции!» — заявил чиновник.

Вместе с тем, повышение зарплаты действительно необходимо, полагает чиновник.

«Конечно, в администрации все (этого) ждали. Конечно, у нас давно не было увеличения зарплаты, и это не то что увеличение, — это реформа!» — подчеркнул Высокинский.

В частности, планировалось еще и усовершенствовать механизм выдачи премий — в частности, ввести специальную надбавку за наставничество над молодыми сотрудниками.

Напомним. отменить повышение зарплаты главе города Александру Высокинскому призвал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вслед за секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Глава региона считает, что зарплату можно увеличить только на 4% — в рамках ежегодной индексации.

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