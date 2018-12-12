Индонезия и Австралия обсудили борьбу с транснациональной преступностью

Канберра, , 12:22 — REGNUM Начальник главного управления полиции Индонезии Тито Карнавян обсудил усилия по предотвращению транснациональной преступности со своим коллегой, главой федеральной полиции Австралии, комиссаром Эндрю Колвином, сообщает Antaranews.

Встреча состоялась на полях форума по борьбе с терроризмом в Австралии 11 декабря. Стороны подтвердили желание укреплять взаимодействие между индонезийской и австралийской полицией.

«Мы договорились продолжить укреплять сотрудничество между двумя полицейскими структурами посредством развития кадрового потенциала и обмена информацией. Мы намерены предпринять совместные шаги по минимизации угроз в регионе, особенно тех, которые связаны с транснациональной преступностью», — заявил Тито Карнавян.

Ожидается, что в 2019 году в Индонезии состоится встреча старших офицеров, на которой будут обсуждаться такие вопросы, как киберпреступность и контрабанда людей.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Украина договорились о расширении сотрудничества в области кибербезопасности путем обмена информацией и опытом в области полицейской деятельности.

Подробности: Индонезия и Украина расширят сотрудничество в области кибербезопасности