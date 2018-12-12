Движение Сары Вагенкнехт «Подъем» готовит социальные протесты в Германии

Берлин, , 12:19 — REGNUM Общественно-политическое движение немецкого политика Сары Вагенкнехт «Подьем» спустя 100 дней после своего основания насчитывает уже 167 тыс. сторонников. Об этом заявила сама Вагенкнехт, пишет издание Die Welt 12 декабря.

Вагенкнехт является членом партии «Левые», однако она не стала вешать на «Подъем» ярлык правого или левого движения. 80% его сторонников являются беспартийными, 11 тыс. принадлежат к «Левым», около 5 тыс. к Социал-демократической партии, тысяча — к «Зеленым». Около 100 человек входят в правую партию «Альтернатива для Германии».

Сара Вагенкнехт заявила, что в следующем году «Подъем» перейдет к действиям. Сейчас движение еще не является мощным, ему нужны структура или пусковой механизм, как это случилось с протестами «желтых жилетов» во Франции. Обсуждается вопрос, стоит ли выдвигаться к зданию канцелярии и выдвигать требования.

«Наша цель — это весна социальных протестов, — заявила она. — Каждый, кто хочет социальных изменений, должен желать выхода людей на улицы».

Как сообщало ИА REGNUM, движение «Подъем» было создано этим летом Вагенкнехт и ее супругом Оскаром Лафонтеном. Оно призывает к социально ориентированной политике, а также к сохранению немецкой культуры и ограничению миграции. Взгляд на миграционный вопрос стал причиной расхождений между Вагенхкнехт и руководством партии «Левые».

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