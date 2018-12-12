Террористов изолируют в тюрьмы

Москва, , 12:11 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на создание отдельных тюрем для террористов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Осужденные за терроризм и экстремизм будут отбывать наказание не в колонии, а в тюрьме.

По словам члена комитета Госдумы по законодательству Отари Аршбы («Единая Россия»), в колониях — «казацкая вольница» и осужденный за терроризм «может нести идеи в массы».

Согласно нормам, осужденные, в отношении которых имеется информация, указывающая на оказание ими в период содержания под стражей, отбывания наказания деструктивного воздействия на других обвиняемых (подозреваемых), осужденных, связанного со склонностью к изучению, пропаганде, исповедованию либо распространению идеологии терроризма, направляются для отбывания наказания в соответствующие исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых федеральным органом уголовно-исполнительной системы.

Перевод для дальнейшего отбывания наказания будет приниматься ФСИН.