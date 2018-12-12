МУПы и ГУПы не пускают на рынок частные структуры — мнение

Барнаул, , 12:09 — REGNUM Закрытие МУПов и ГУПов — давно перезревшая проблема, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что соответствующий законопроект, уже принятый Госдумой РФ в первом чтении, не будет поддержан верхней палатой российского парламента, он выразил сожаление:

«Сожалею. Во-первых, закрытие МУПпов и ГУПов — давно перезревшая проблема, поскольку они всегда «крышуются» чиновниками и не пускают на рынок частные структуры. Второе. Зачастую муниципальные и государственные унитарные предприятия являются расширением чиновничьих структур — так как их сотрудники не являются государственными или муниципальными служащими.

Есть такой вид, как казённое предприятие. Но здесь высок риск — ведь в таких случаях орган власти несет солидарную ответственность государственным или муниципальным бюджетом».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе открывшегося сегодня, 12 декабря, семинара для руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ — членов Совета законодателей РФ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что законопроект о ликвидации или реорганизации государственных унитарных предприятий (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП), который был подготовлен Федеральной антимонопольной службой и уже принят в первом чтении Госдумой, не будет поддержан Советом Федерации, поскольку «он нарушает принцип распределения полномочий».

Таким образом, общественник фактически повторил позицию ФАС, вызвавшую резкую негативную реакцию у всех фракций Госдумы. Первая попытка продавить инициативу ФАС провалилась, обсуждение было перенесено. После парламентских слушаний инициатива была вновь вынесена на обсуждение нижней палаты парламента, где представитель ФАС сообщил о том, что по результатам дополнительных обсуждений стороны договорились, что ко второму чтению необходимо уточнить сферы, в которых могут функционировать унитарные предприятия. После этого законопроект был поддержан в первом чтении.

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