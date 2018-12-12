Путин объяснил причину проблем у «Мемориала» в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ петербургская правозащитница Наталья Евдокимова рассказала Владимиру Путину о проблемах с помещением, которое много лет подряд занимает петербургский «Мемориал». Президент объяснил эти проблемы не политикой, а слишком большой привлекательностью недвижимости в центре Петербурга.

Общественная организация «Мемориал» арендует у города помещение на Разъезжей улице, д. 9, с 1997 года. В январе 2018 года «Мемориал» обратился в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с просьбой о продлении договора, однако получил отказ. После ряда обращений к Смольному выселение «Мемориала» было приостановлено, но решение об отказе в продлении аренды до сих пор не отменено. На заседании СПЧ Наталья Евдокимова подробно рассказала Владимиру Путину о ситуации и об отказе «Мемориалу» в продлении аренды.

«Им отказано, учитывая мнение правоохранительных органов. Потом это мнение мы никак не можем разобрать — что за мнение, откуда оно взялось <…> это просто безобразие, понимаете? На пустом месте, это старики, которые остались с тех времен, либо их потомки, и, собственно, они занимаются социальной защитой вот этих репрессированных граждан, либо детей репрессированных. Ни о какой политике речи не идет», — пояснила Евдокимова. «Нельзя так с такими организациями себя вести», — заявила правозащитница.

— А где находится само помещение? — уточнил глава государства, для которого Северная столица — родной город.

— Разъезжая, 8, это недалеко от метро «Владимирская», — ответила Евдокимова.

— Ну да, то есть самый центр, — констатировал президент.

Евдокимова подтвердила этот факт.

— Я думаю, что правоохранительные органы здесь ни при чем, просто это центр и помещение хорошее, вот и всё. Скорее всего, все очень примитивно, — сказал Владимир Путин.

— Ну, так хорошо бы, чтобы все-таки было справедливое решение, — попросила правозащитница.

— Хорошо, давайте посмотрим, — отреагировал президент.

Добавим, что общество «Мемориал» внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. На заседании СПЧ президента также попросили о пересмотре данного решения.