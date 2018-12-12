Двух главных прокуроров Украины обвинили в злоупотреблении властью

Киев, , 12:02 — REGNUM Национально антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано будет провести уголовное расследование против генерального прокурора Украины Юрия Луценко и главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, сообщают 12 декабря «Украинские новости».

Согласно сообщению, в НАБУ поступило заявление от депутата Верховной рады Виталия Куприя о том, что Матиос и Луценко злоупотребляют служебным положением и проявляют служебную халатность. НАБУ отказалось рассматривать заявление.

После этого Куприй обратился в суд, который обязал НАБУ рассмотреть заявления.

Напомним, ранее аналогичным способом суд обязал НАБУ начать расследования против экс-премьер-министра Украины Арсения Яценкюка, действующего главы правительства Украины Владимира Гройсмана и министра юстиции Украины Павла Петренко.

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