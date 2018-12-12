Среда, 12 Декабря 2018 года
12:17:45 МСК

Двух главных прокуроров Украины обвинили в злоупотреблении властью

Политика

Ранее в этом же были обвинены еще три чиновника

Киев, 12 декабря 2018, 12:02 — REGNUM  Национально антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано будет провести уголовное расследование против генерального прокурора Украины Юрия Луценко и главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, сообщают 12 декабря «Украинские новости».

Согласно сообщению, в НАБУ поступило заявление от депутата Верховной рады Виталия Куприя о том, что Матиос и Луценко злоупотребляют служебным положением и проявляют служебную халатность. НАБУ отказалось рассматривать заявление.

После этого Куприй обратился в суд, который обязал НАБУ рассмотреть заявления.

Напомним, ранее аналогичным способом суд обязал НАБУ начать расследования против экс-премьер-министра Украины Арсения Яценкюка, действующего главы правительства Украины Владимира Гройсмана и министра юстиции Украины Павла Петренко.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министра Украины обвинили в служебной халатности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить